Трамп посетовал на тяжелое принятие решения о ракетном ударе по Сирии

Президент США признал, что жертвами апрельского авиаудара по сирийской военной базе могли стать "не те люди"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS признал, что жертвами недавнего американского ракетного удара по Сирии могли стать "не те люди".

"Когда я принимал решение направить на Сирию 50 "Томагавков", это жесткое решение, потому что это человеческие жизни, и можно убить не тех людей. Это немыслимое решение, потому что это убийство людей. Я ненавижу это, но дело должно быть сделано", - сказал он.

Химатака и ракетный удар США

В апреле СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

Позже США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.