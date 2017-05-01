Одессу будут патрулировать спецподразделения и тактические группы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Для патрулирования Одессы прибыли дополнительные спецподразделения и тактические группы национальной полиции Украины, сообщили в МВД.

"Правоохранители заступили на патрулирование территории Куликова поля, железнодорожного вокзала, привокзальной площади, а также рынка "Привоз". Тактические группы патрульной полиции будут работать в Приморском районе", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в фейсбуке в понедельник вечером.

По словам начальника департамента превентивной деятельности нацполиции Игоря Бабича, в понедельник в город прибыли шесть дополнительных групп. "Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание уделяя потенциальным правонарушителям, передвигающимся пешком по улицам города. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", - сообщил Бабич.

По его словам, дополнительные силы прибыли в Одессу из Киева и Днепра, чтобы помочь местным коллегам в обеспечении общественного порядка во время проведения массовых мероприятий 2 мая. "Их обязанность - безопасность на территории, недопущение провокаций, а также взаимодействие с гражданами", - отметил Бабич. "Мы надеемся, что граждане отнесутся с пониманием. Мы не исключаем угрозы, которые могут возникнуть завтра, и отрабатываем сегодня в усиленном режиме железнодорожный вокзал, прилегающую к Куликову полю территорию, а также работаем в других районах города", - добавил он.