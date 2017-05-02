Что случилось этой ночью: вторник, 2 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдепартамент США предупредил, что существует повышенная вероятность терактов в Европе до конца лета этого года.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания, на котором планирует изменить конституцию страны. Оппозиция выступила против.

- Около двух третей граждан России высказались за переизбрание Владимира Путина президентом.

- В Забайкалье погиб 11-летний мальчик, подорвавшись на мине. На месте его смерти обнаружили более 50 снарядов.