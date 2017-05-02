Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Даниэла Грин, переводчица Федерального бюро расследований с высшим уровнем доступа, переехала в Сирию и вышла замуж за террориста из группировки "Исламское государство", сообщил во вторник телеканал CNN .

Грин работала по делу террориста, за которого вышла замуж. Этот переезд в Сирию случился в 2014 году. Бывшая сотрудница ФБР солгала руководству о своих перемещениях и предупредила мужа о расследовании против него.

Из-за случившегося ФБР пришлось принять план действий, чтобы уменьшить ущерб для безопасности.

38-летняя Грин вышла замуж за человека, известного как Абу Тальха аль-Альмани. Он занимается вербовкой для ИГ. До переезда в Сирию он был гражданином Германии по имени Денис Кусперт и читал рэп под пседонимом Deso Dogg.

В ходе расследования американские спецслужбы получили доступ к личной переписке Даниэлы Грин. В ней она признается, что ИГ - это государство, которое никто не сможет остановить. При этом она надеется когда-нибудь побывать на родине.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.