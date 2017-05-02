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Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ

Бывшую переводчицу смог склонить на свою сторону вербовщик исламистов

Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Денис Кусперт, ставший вербовщиком "Исламского государства"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Даниэла Грин, переводчица Федерального бюро расследований с высшим уровнем доступа, переехала в Сирию и вышла замуж за террориста из группировки "Исламское государство", сообщил во вторник телеканал CNN.

Грин работала по делу террориста, за которого вышла замуж. Этот переезд в Сирию случился в 2014 году. Бывшая сотрудница ФБР солгала руководству о своих перемещениях и предупредила мужа о расследовании против него.

Из-за случившегося ФБР пришлось принять план действий, чтобы уменьшить ущерб для безопасности.

38-летняя Грин вышла замуж за человека, известного как Абу Тальха аль-Альмани. Он занимается вербовкой для ИГ. До переезда в Сирию он был гражданином Германии по имени Денис Кусперт и читал рэп под пседонимом Deso Dogg.

В ходе расследования американские спецслужбы получили доступ к личной переписке Даниэлы Грин. В ней она признается, что ИГ - это государство, которое никто не сможет остановить. При этом она надеется когда-нибудь побывать на родине.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.

Теги: США, ФБР, Даниэла Грин, Исламское государство
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