Конгресс США в 2017 году выделит Украине не менее $560 млн

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Конгресс США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, где также прописана финансовая помощь Киеву в размере не менее $560 млн, сообщили в посольстве Украины в США.

"В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 г, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее $238 млн", - говорится в сообщении пресс-служба посольства на странице в фейсбуке во вторник.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели $275 млн), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на $27 млн, по сравнению с 2016г.).

В посольстве отметили, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины является лишь частью от общей суммы $350 млн, которая может быть полностью использована после 1 октября этого года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, что ожидается до 5 мая 2017г., далее документ будет подписан президентом США.