Трех депутатов Одесского облсовета от оппозиции вызвали на допрос

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" - Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко, сообщила пресс-служба Одесской областной организации партии.

"Сегодня в 8 утра следователем следственного управления главного управления нацполиции при активном участии радикалов "Правого сектора" мне и моему коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явиться на допрос... Нас доставили в управление - судя по всему, на целый день, чтобы мы не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая", - написал Саутенков в фейсбуке.

В повестке, фотографию которой депутат приложил к посту, указан номер уголовного производства, в рамках которого он вызван на допрос, однако что это за производство - неизвестно.

В пресс-службе "Оппозиционного блока" утверждают, что депутаты были вызваны на допрос в рамках уголовного производства от 2 мая 2014 года, которое касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Баранский также утверждал, что ему вручили повестку при содействии активистов националистических организаций. "По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это "Правый сектор", то ли Автомайдан, не понятно. Они вручили мне повестку. Человек 15 были представители Автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину. Вручили повестку явиться сегодня в 9 утра в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", - приводит пресс-служба слова Баранского.

По этим же данным, СБУ проводит обыск у депутата облсовета от этой партии Сергея Червякова.