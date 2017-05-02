В Париже арт-дилер забыл в такси картину за 1,5 млн евро

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалист, занимающийся продажей произведений искусства, забыл картину стоимостью 1,5 млн евро в такси в Париже, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на местных стражей порядка.

Речь идет о полотне итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция".

Un tableau de Lucio Fontana évalué à 1,5 million d'euros oublié dans un taxi https://t.co/E4q63VF9TI pic.twitter.com/AV9cl2mpK9 — Culturebox (@Culturebox) 2 мая 2017 г.

Как отмечается, арт-дилер должен был встретиться с коллекционером живописи в прошлый четверг. Мужчина вызвал такси и положил картину в багажник автомобиля, однако забыл ее забрать по окончании поездки.

После обнаружения пропажи он подал заявление о краже полотна в местные правоохранительные органы. В настоящий момент картина не найдена.