При нападении боевиков ИГ на иракско-сирийской границе погибли почти сорок беженцев

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Почти четыре десятка человек погибли в результате нападения боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ на контрольно-пропускной пункт на иракско-сирийской границе.

По сообщениям иракских СМИ, нападение было совершено во вторник утором. В тот момент на КПП находились иракские беженцы и сирийские внутренне перемещенные лица, которые направлялись в лагерь беженцев близ города эль-Хасака на северо-востоке Сирии. КПП контролируется Сирийскими демократическими силами (СДС) - оппозиционным объединением, состоящим преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны.

По данным отрядов обороны Рожавы - сирийского Курдистана, - в результате налета террористов по меньшей мере 37 человек погибли и свыше 30 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших - беженцы и перемещенные лица. Атака была отбита силами СДС.

Курдский спутниковый телеканал Rudaw отмечает, что террористы совершили нападение в момент, когда СДС освободили от боевиков порядка 80% сирийского города Табка, который находится на пути к Ракке - главному оплоту ИГ в Сирии.