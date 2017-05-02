Меркель анонсировала основные темы саммита G-20 в Гамбурге

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель подробно рассказала президенту РФ Владимиру Путину об основных темах германского председательства на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.

"Меркель информировала президента об основных темах германского председательства и вопросах, на которых будет концентрироваться в ходе саммита в Гамбурге. Это и протекционизм, и климат, и устойчивое развитие", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров Путина и Меркель.

Кроме того, речь шла, по его словам, и о проблеме антибиотиков. "Имеется в виду угроза пандемии, связанная с тем, что растет резистентность антибиотиков. Меркель достаточно детально проинформировала президента", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли тема Украины прозвучать на саммите "двадцатки" вне основной повестки, он сказал: "Двадцатка" в целом все-таки занимается экономическими вопросами и основные параметры председательства известны, шерпы работают в течение всего года над подготовкой. Но, конечно, "на полях" "двадцатки" традиционно проходит достаточно большое количество двусторонних встреч. Там продолжится обмен мнениями".

Саммит G-20 состоится 7-8 июля в Гамбурге. В "большую двадцатку" входят 19 государств и Европейский союз. Страны-участницы — США, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Южная Корея, Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Австралия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР.