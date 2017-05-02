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Индия успешно испытала крылатую ракету "БраМос" модификации "земля-земля"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Индийские военные во вторник осуществили успешный пуск модернизированной крылатой ракеты индийско-российской разработки "БраМос", сообщает издание The Times of India.

Испытание прошло в районе Андаманских и Никобарских островов в восточном районе Индийского океана. Ракета модификации "земля-земля", запущенная с мобильной пусковой установки, поразила наземную цель.

Издание приводит слова офицера индийской армии, согласно которым ракета "с крайней точностью" попала по цели, причем все параметры полета ракеты "БраМос" были образцовыми.

Он добавил, что в полете ракета осуществляла сложные и комплексные маневры.

Ранее в апреле ВМС Индии впервые успешно запустили "БраМос" по наземной цели. Пуск был произведен с фрегата "Тег" ВМС Индии" российской постройки проекта 11356.

До недавнего времени крылатая ракета "БраМос" имела дальность полета до 300 км. После того, как Индия присоединилась к международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность увеличить ее дальность.

Теги: Индия
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