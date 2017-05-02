Министр обороны ФРГ отменила поездку в США из-за задержания лейтенанта Бундесвера

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отменила визит в США в связи со скандалом вокруг задержанного военнослужащего, который подозревается в подготовке атак, сообщают во вторник немецкие СМИ.

"Главным приоритетом для министра остается прояснение обстоятельств дела лейтенанта", - цитируют СМИ заявление военного ведомства ФРГ.

Ранее германские СМИ сообщали о задержании 28-летнего лейтенанта Бундесвера, который в конце 2015 года зарегистрировался в городе Гисен под видом сирийского беженца и, предположительно, планировал устроить нападения в лагере беженцев.

Военнослужащий попал под поле правоохранительных органов, после того как приобрел пистолет на черном рынке в Австрии. Полиция Австрии передала информацию коллегам в Германии.