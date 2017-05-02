Израиль в День Независимости впервые продемонстрировал истребители F-35

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Новейшие истребители ВВС Израиля F-35, закупленные в США, во вторник были впервые представлены публике на праздновании Дня Независимости Израиля, сообщает издание Times of Israel.

Три F-35 приняли участие в полетах над территорией Израиля наряду с другой техникой израильских ВВС. Истребители пролетели с юга от города Беэр-Шева к Иерусалиму и к Хайфе. Затем F-35 повернули назад, к югу, и миновали Тель-Авив по пути к авиабазе.

Times of Israel отмечает, что решение включить F-35 в программу полетов было принято высшим командованием ВВС Израиля.

Издание напоминает, что Израиль стал первой страной, которая получила от США новейшие F-35. К настоящему моменту в израильские ВВС поставлены пять машин, а всего Израиль планирует приобрести 50 единиц.