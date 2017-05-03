Трамп потребует прекратить выплаты пособий семьям террористов в Палестине

Ожидается, что президент США поставит этот вопрос на встрече с Махмудом Аббасом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом может поднять вопрос об остановке выплат палестинскими властями пособий семьям террористов, сообщает во вторник телеканал Fox News cо ссылкой на источник в Белом доме.

"Остановка выплат семьям террористов является приоритетом для этой администрации и этого президента, а также необходимой основой для реального мира", - сказал высокопоставленный представитель администрации. "Мы ожидаем, что президент поставит этот вопрос на встрече", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Палестины посетит Вашингтон в среду, 3 мая. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, Трамп и Аббас будут обсуждать "восстановление мира в регионе", мирное урегулирование между израильтянами и палестинцами.