В Великобритании распустили парламент перед досрочными выборами

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании со среды объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов, сообщает Sky News. После полуночи депутаты стали рядовыми гражданами без каких-либо привилегий.

Таким образом, до 8 июня, на которое назначено голосование, страна останется без своего высшего законодательного органа.

Премьера Терезу Мэй сегодня ожидает аудиенция у королевы - на ней она формально согласует с Елизаветой роспуск парламента (хотя по закону разрешения монарха для этого не требуется).

Выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако глава правительства инициировала досрочное голосование, поскольку, по ее словам, страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из ЕС.