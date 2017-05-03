Не менее 12 человек погибли при строительстве тоннеля в Китае

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрыва газа при строительстве железнодорожного тоннеля в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщили местные СМИ в среду. Еще 12 человек пострадали и госпитализированы.

Взрыв раздался во вторник. По первоначальной информации, 12 человек получили ранения, еще столько же оказались заблокированными в тоннеле. В операции по спасению заблокированных рабочих принимали участие более 2 тыс. человек. Когда около пяти утра по местному времени спасателям удалось пробиться к месту взрыва, были обнаружены 12 тел погибших.

Начато расследование причин и обстоятельств трагедии.