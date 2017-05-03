Британские ученые сообщили о способности розмарина улучшать память

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Аромат розмарина может улучшать память человека. Об этом сообщает в среду телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на исследование ученых Нортумбрийского университета.

Исследователи провели серию тестов на память в помещениях, наполненных ароматом розмарина, и без него. В итоге они выяснили, что люди, учащиеся в комнате с этим ароматом, улучшили показатели результатов тестирования памяти с 5% до 7%.

Также они пришли к выводу, что запах розмарина улучшает память как взрослых, так и детей. Британские ученные отметили, что уровень воздействия аромата розмарина на каждого человека отличается, а на некоторых людей запах не влияет вообще.

"Возможно, ароматы влияют на электрическую активность в мозге, или же фармакологически активные соединения всасываются, когда на взрослых воздействует аромат", - предположил Марк Мосс, ученый из Нортумбрийского университета. По его словам, запахи влияют на нейротрансмиттеры (гормоны в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона другому), связанные с памятью.