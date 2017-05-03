Главные новости
В РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуЭкономика"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахомВ РоссииПопулярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
В мире

Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Два американских военных самолета в среду провели очередные разведывательные полеты у границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762 и позывным TALON83, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, три часа вел разведку у морских границ Калининградской области, выполняя полет вдоль ее побережья на высоте 4,5 тыс. метров. В какие-то моменты американский самолет приближался к российским берегам на расстояние 35-40 км.

Одновременно с ним в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным VELVA58, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил полет на высоте 9,6 тыс. метров к западу от Калининградской области над акваторией Балтийского моря.

В понедельник эти самолеты также проводили многочасовую разведку у российских границ на юге Балтики. По данным западных авиационных сайтов, на их перехват поднимались российские истребители Су-27. Кроме того, в понедельник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществлял разведку у побережья Крыма.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Теги: США, РФ, Калининградская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
В Великобритании распустили парламент перед досрочными выборамиВ Великобритании распустили парламент перед досрочными выборами
До 8 июня страна останется без высшего законодательного органаПодробнее
АНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 годуАНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
При этом суд разрешил агентству следить лишь за 42 подозреваемыми в терроризмеПодробнее
Трамп потребует прекратить выплаты пособий семьям террористов в ПалестинеТрамп потребует прекратить выплаты пособий семьям террористов в Палестине
Ожидается, что президент США поставит этот вопрос на встрече с Махмудом АббасомПодробнее
В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советникВ Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник
Алексей Бучельников посмертно представлен к государственной наградеПодробнее
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский судРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Суд хочет опросить экс-президента СССР по делу о штурме телебашни в ВильнюсеПодробнее
Меркель не увидела целесообразности в новом соглашении по УкраинеМеркель не увидела целесообразности в новом соглашении по Украине
Нет смысла и в замене наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН, заявила канцлер ФРГПодробнее
В одесском Доме профсоюзов не нашли взрывчаткуВ одесском Доме профсоюзов не нашли взрывчатку
Ранее полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля, где жители города собирались, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 годаПодробнее
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом видеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 мая5 фото
02 мая
Фотохроника 2 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуЭкономика"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахомВ РоссииПопулярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%ЭкономикаСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новый ускоритель для Большого адронного коллайдера запустят 9 мая
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике
Роспотребнадзор выявил норовирусы у сотрудников столовой лагеря в Удмуртии
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
В Сочи началась встреча лидеров России и Турции
Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей
Прибыль Volkswagen подскочила в I квартале на 44%
В Новосибирске разработали новую версию рентгеновского сканера для систем безопасности
Путин и Эрдоган обсудят вопрос о поставках в Турцию С-400
Названы арбитры на 27-й тур чемпионата России по футболу
Китайский конгломерат HNA стал крупнейшим акционером Deutsche Bank
Соратник Квачкова получил полтора года колонии по делу об экстремизме
Противники передачи Исаакия Церкви подадут в суд на парламент Петербурга
В украинском Нежине украли памятник Марку Бернесу
Суд признал виновными фигурантов дела о затонувшей платформе "Кольская"
Британские ученые сообщили о способности розмарина улучшать память
Суд вынес решение по облившим зеленкой блогера Варламова
Режим работы нескольких станций московского метро изменится 7 и 9 мая
Ростелеком выделит более 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету
Навальный обжалует повторный приговор по делу "Кировлеса" в ЕСПЧ
Россия спишет Киргизии долг на $240 млн
ЦБ установил курсы доллара и евро на 4 мая
Грузия не пропустила на свою территорию байкеров из клуба "Ночные волки"
На создание центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ направят 1,1 млрд руб.
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи