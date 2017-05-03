Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Два американских военных самолета в среду провели очередные разведывательные полеты у границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762 и позывным TALON83, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии, три часа вел разведку у морских границ Калининградской области, выполняя полет вдоль ее побережья на высоте 4,5 тыс. метров. В какие-то моменты американский самолет приближался к российским берегам на расстояние 35-40 км.

Одновременно с ним в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным VELVA58, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил полет на высоте 9,6 тыс. метров к западу от Калининградской области над акваторией Балтийского моря.

В понедельник эти самолеты также проводили многочасовую разведку у российских границ на юге Балтики. По данным западных авиационных сайтов, на их перехват поднимались российские истребители Су-27. Кроме того, в понедельник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168756, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществлял разведку у побережья Крыма.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.