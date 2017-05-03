Новый ускоритель для Большого адронного коллайдера запустят 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Новый линейный ускоритель протонов LINAC-4 - установки, которая позволит значительно увеличить производительность Большого адронного коллайдера (БАК), планируется запустить 9 мая в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), сообщил директор Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) Павел Логачев журналистам в среду.

Он отметил, что важные элементы этого ускорителя были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию сотрудниками ИЯФ СО РАН и Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) в Снежинске совместно с европейскими коллегами.

"В ИЯФ были изготовлены пролетные трубки с применением технологий вакуумной пайки и электронно-лучевой сварки, произведена сборка и предварительная настройка модулей. Окончательную настройку оборудования специалисты ИЯФ осуществляли в ЦЕРН", - сказал Логачев.

В рамках работы над проектом РФЯЦ изготовил корпуса резонаторов и ячеек связи, используя, в частности, технологию электрохимического нанесения меди толщиной 30-50 микрон на нержавеющую сталь. Это медное покрытие должно, помимо прочного сцепления с подложкой, обладать хорошей электропроводностью и удовлетворять требованиям высокого вакуума.

"Ожидается, что через 10 лет, когда программа модернизации Большого адронного коллайдера будет завершена, физики получат десятикратное увеличение числа столкновений частиц, что колоссально расширит возможности в наблюдении редких процессов и поиска еще неизвестных частиц", - отметил Погачев.

БАК построен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц (протонов). При их столкновении на околосветовых скоростях должны рождаться новые элементарные частицы, изучение которых даст ответ на вопрос, что происходило в первые мгновения после Большого взрыва.

ИЯФ - крупнейший академический институт России, один из ведущих мировых центров в области физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.