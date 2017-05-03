США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ВВС США в среду провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило американское Командование глобальных ударов.

Пуск был осуществлен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,7 тыс. км, упала в заданном районе на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

"Программа испытательных пусков МБР демонстрирует боеготовность Minuteman III и подтверждает способность США располагать сильными и надежными силами ядерного сдерживания в качестве ключевого элемента обеспечения американской национальной безопасности и безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов", - говорится в сообщении Командования глобальных ударов.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. По 150 МБР несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.