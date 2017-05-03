В мире

В испанской пустыне закопали каменную плиту с мемами для будущих поколений

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Развлекательный портал 9gag решил увековечить самые популярные мемы - на каменную плиту нанесли самые полюбившиеся публике, и 19 апреля артефакт закопали на территории Испании, сообщает сайт The Next Web. Известно, что плиту закопали в пустыне, но точное место неизвестно.

На некоторых кадрах видеоролика, запечатлевшего это событие, можно узнать такие мемы, как Pineapple Pen (по мотивам японского хита Pen Pineapple Apple Pen, попавшего в книгу рекордов Гиннесса), Harlem Shake (хаотичные движения участников под музыкальное сопровождение из сингла Harlem Shake американского музыканта Baauer), Филосораптор (любящий пофилософствовать динозавр), Me Gusta, пингвин-социопат, Dick Butt.

С выбором интернет-мемов для гравировки на 24-тонной каменной плите определились сами пользователи портала. В течение недели в голосовании участвовали свыше 620 тыс. пользователей из 114 стран.

По мнению организаторов акции, когда будущие поколения найдут этот памятник, они поймут, что люди, оставившие такое послание, были не только умными, но и веселыми.

Теги: Испания
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