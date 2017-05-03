Эрдоган пригласил Путина на саммит ОЧЭС в Стамбуле

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который пройдет 22 мая в Стамбуле.

"Я хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-й годовщины Организации Черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что Россия будет представлена на саммите ОЧЭС на достойном уровне.