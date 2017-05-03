В Тунисе открылся отель после теракта 2015 года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тунисский отель на курорте Сус, в котором два года назад в результате теракта погибли туристы, открылся после реконструкции и ребрендинга, сообщает Daily Mail.

В июне 2015 года в результате террористической атаки в отеле Imperial Marhaba были убиты 38 человек и ранены еще около 40, большинство убитых были британскими туристами, жертвой стала туристка из России. После трагических событий отель был закрыт, а в конце 2016 года он был продан новым владельцам.

Теперь бывший отель Imperial Marhaba принадлежит к немецкой сети Steigenberger и сменил название на Kantaoui Bay. Новые собственники обновили систему безопасности и изменили почти все: от дизайна и мебели в отеле до обустройства прилегающей территории, на реновацию было потрачено около $2,45 млн, пишет издание.

В 2017 году Тунис ожидает восстановления турпотока из Европы. В прошлом году страну посетили 5,7 млн иностранных туристов, в том числе 625 тыс россиян. Турпоток из России в 2016 году оказался на 137% выше, чем в 2014 году. При этом в 2015 году число российских туристов в Тунисе сократилось на 83% из-за организованных исламистами терактов в музее Бардо и отеле на курорте Сус, в которых погибли почти 60 туристов.