Глава ФБР обещал задерживать выехавших за пределы страны российских хакеров

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Джеймс Коми обещал задерживать российских хакеров, если они покинут территорию России. Об этом Коми заявил в среду на слушаниях в юридическом комитете сената США.

Директор ФБР вновь обвинил Россию во вмешательстве в политические процессы в США. Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о том, как продвигается расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в Америке.

"Не скажу ни слова о расследовании по России до тех пор, пока она не завершено", - заявил Коми.