В штате Массачусетс автомобиль въехал в толпу людей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще 10 находятся в критическом состоянии после наезда автомобиля на людей в городе Биллерика, штат Массачусетс, передает телеканал Fox News.

"На данный момент у нас нет фактов или информации, указывающей на то, что инцидент был преднамеренным или террористическим актом. Вся информация говорит о том, что это несчастный случай", - говорится в заявлении департамента полиции Массачусетса.

Отмечается, что водитель автомобиля марки Jeep Cherokee либо SUV не справился с управлением и врезался в толпу людей, которые собрались для участия в автомобильном аукционе.