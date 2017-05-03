Тиллерсон отказался считать принятие американских ценностей условием сотрудничества с США

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду, что Соединенные Штаты не должны обуславливать сотрудничество с другими странами принятием американских ценностей, в том числе в сфере прав человека.

"В некоторых случаях, если наша национальная безопасность обуславливается чьим-то принятием наших ценностей, мы, скорее всего, не сможем добиться наших целей в этой сфере", - заявил Тиллерсон, обращаясь к сотрудникам государственного департамента США в среду.

Однако он отметил, что США "не оставят эти ценности в стороне".