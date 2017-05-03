Число жертв взрыва на шахте в Иране превысило 20 человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - До 21 человека увеличилось число жертв взрыва и последующего обрушения на угольной шахте в иранской провинции Голестан на северо-востоке страны, приводят в среду иранские СМИ слова главы местной Палаты промышленности и шахт Резы Бахрами.
"На поверхность поднято 21 тело", - сказал он. По его словам, еще 32 человека заблокированы в шахте.
На месте происшествия работают бригады спасателей. Причины взрыва пока неясны.
На шахте работали более 500 горняков. Она располагается в 90 км к востоку от столицы провинции города Горган.