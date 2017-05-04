Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Фонде развития гражданского общества рассказали, что уровень электоральной поддержки президента России Владимира Путина находится в пределах 61-66%‍. Сложности в экономике не привели к оттоку сторонников лидера России: "путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткой.

- Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон выиграл предвыборные дебаты во Франции. В числе прочих тем Макрон и его соперница - кандидат от ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен — затронули отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

- Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности. В проекте меморандума о зонах деэскалации упоминается возможность размещения иностранных воинских контингентов в стране. В Москве полагают, что одним из них могут стать части военной полиции РФ.

- Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска экс-президента страны Виктора Януковича.

- В Белом Доме не стали прямо отвечать на вопрос, разделяет ли президент США Дональд Трамп мнение главы ФБР Джеймса Коми об угрозах со стороны России. Ранее Коми заявил, что Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле".