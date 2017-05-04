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Скончался бывший министр обороны ГДР Кесслер

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Минобороны ГДР Хайнц Кесслер скончался на 98-м году жизни, сообщили в четверг германские СМИ.

По их данным, Кесслер умер еще 2 мая в Берлине, однако журналистам стало известно об этом только сейчас.

Хайнц Кесслер занимал пост министра национальной обороны ГДР с 1985 по 1989 годы.

После его отставки новые власти объединенной Германии возбудили против него уголовное дело. В 1993 году суд в Берлине признал Кесслера виновным в косвенном соучастии в убийствах, - речь шла о приказе стрелять на поражение по людям, пытавшимся бежать из ГДР. После этого он был приговорен к 7,5 года тюремного заключения.

В 1998 году он досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья.

У Кесслера пять воинских званий, множество советских наград и наград ГДР.

Теги: ГДР
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