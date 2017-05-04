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SpaceX собралась вывести на орбиту 12 тыс. спутников для доступа в интернет

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В компании SpaceX заявили, что в проект по запуску упоминавшихся ранее 4425 спутников решили добавить еще 7518 спутников, сообщает Ars Technica. Цель проекта - предоставить широкополосный доступ в интернет.

В ноябре 2016 года сообщалось, что компания планирует развернуть спутниковую группировку в количестве 4425 спутников с передатчиками Ka- и Ku-диапазонов. SpaceX рассчитывает запустить их на низкую околоземную орбиту в 83 орбитальных плоскостях в диапазоне высот от 1110 до 1325 км.

Сейчас стало известно, что вдобавок к этим спутникам компания собралась вывести на низкую околоземную орбиту еще 7518 спутников и разместить их на высотах от 335 до 346 км.

Вице-президент SpaceX по связям с правительством Патрисия Купер на слушаниях в сенате сообщила, что компания намерена запустить тестовые спутники в конце 2017 года и начале 2018 года. Предполагается, что кампания по запуску спутников наберет обороты в 2019 году, пишет CNBC. Запуски будут длиться до 2024 года, но для начала необходимо убедиться, что система спутников может успешно работать. Эти сроки касаются только 4425 спутников.

Когда приступят к запуску дополнительных 7518 спутников, пока не ясно. SpaceX рассчитывает что добавочные спутники позволят расширить канал и увеличить скорости, а также уменьшить задержки сигнала до 25 миллисекунд, что соответствует показателям проводного интернета. В настоящее время при использовании спутникового интернета отмечается большая задержка сигнала для конечного пользователя - от нескольких сотен миллисекунд до нескольких секунд. Это объясняется большим расстоянием между передатчиками при использовании геостационарных спутников связи.

Спутники будут запускаться на ракетах-носителях Falcon 9. Учитывая то, что компания смогла впервые в истории запустить и посадить уже летавшую собственную ракету-носитель, стоимость вывода спутников на орбиту будет сильно сокращена, отмечает Купер. Тогда же удалось впервые посадить и головной обтекатель. Повторный запуск Falcon 9 обошелся SpaceX более чем в два раза дешевле новой ступени.

Теги: SpaceX
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