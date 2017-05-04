Самолеты ВВС США сопроводили российские бомбардировщики близ Аляски

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-95 впервые в сопровождении двух истребителей Су-3 вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

По их данным, приближение самолетов было зафиксировано в четверг утром по местному времени, навстречу им были направлены истребители F-22 "стелс", которые на тот момент вели патрулирование юго-западнее населенного пункта Чэриот.

Телеканал отмечает, что американские ВВС впервые наблюдали полет российских истребителей Су-35, которые сопровождали российские дальние бомбардировщики близ Аляски.

В конце апреля российские бомбардировщики совершали полеты близ Аляски на протяжении четырех дней подряд. Такое количество полетов зафиксировано впервые с 2014 года, напоминает телеканал.