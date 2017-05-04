Австрия собралась усилить контроль на границах вопреки правилам Шенгенской зоны

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство Австрии намерено внести изменения в правила перемещения внутри Шенгенской зоны и продлить контроль на границах страны.

Ранее на этой неделе Европейская комиссия рекомендовала Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии в ближайшие шесть месяцев постепенно отменить временно введенный контроль на некоторых внутренних границах Шенгенской зоны.

Кроме того, Еврокомиссия посоветовала государствам-членам чаще прибегать "к другим мерам, способным обеспечить такой же уровень безопасности, в частности, к пропорциональному полицейскому контролю в приграничных зонах и вдоль важных транспортных направлений".

"Если Еврокомиссия сейчас говорит, что усиление мер контроля на границах после ноября невозможно по правовым причинам, значит, нам вместе необходимо адаптировать закон и таким образом обеспечить дополнительные меры контроля", - заявил в четверг журналистам глава Минобороны Австрии Ханс Петер Доскоцил.

В свою очередь министр иностранных дел страны Себастьян Курц заявил в эфире австрийского общественного радио, что "если пограничный контроль необходим в силу растущего числа нелегальных мигрантов, значит, нам не надо прятаться за бюрократическими правилами, но сделать пограничный контроль возможным".

При этом в Еврокомиссии отмечают "значительный прогресс" в улучшении безопасности на внешних границах ЕС и сокращение незаконной миграции в течение последних месяцев. В Брюсселе сообщают, что полное развертывание Европейского агентства по защите границ и береговой охране последовательно продвигается с момента его запуска 6 октября 2016 года. Кроме того, благодаря действиям в рамках декларации ЕС-Турция количество незаконных въездов в Грецию сократилось на 97%.