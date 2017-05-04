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Трамп принял приглашения лидеров Саудовской Аравии, Израиля и Палестины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в рамках первого зарубежного визита посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину. Об этом сообщил в четверг Белый дом.

"Президент Трамп принял приглашение хранителя двух святынь короля Салмана бен Абд аль-Азиза Аль Сауда посетить Королевство Саудовская Аравия в конце этого месяца. Этот визит вновь подтвердит прочное партнерство между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией и позволит руководителям обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение, включая усилия по борьбе с террористическими группировками и дискредитации радикальных идеологий", - говорится в сообщении американской администрации, опубликованном в четверг.

Отмечается, что Трамп также принял приглашения президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху посетить эту страну.

"Лидеры обсудят ряд региональных вопросов, в том числе необходимость противодействия угрозам со стороны Ирана и его представителей, а также ИГ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) и других террористических групп. Они также обсудят пути достижения подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами", - отмечается в сообщении.

Наряду с этим президент США "принял приглашение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса встретиться с ним, чтобы обсудить пути достижения мира между израильтянами и палестинцами".

Теги: США, Дональд Трамп
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