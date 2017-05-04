Госдеп США планирует проверять в интернете данные желающих посетить страну

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Государственный департамент США намерен проверять аккаунты в социальных сетях, адреса электронных почт и телефонные номера некоторых иностранцев, желающих посетить страну, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Такие меры будут приняты в рамках предложенного американской администрацией ужесточения процесса проверки потенциальных иммигрантов и гостей страны.

При этом дополнительные меры будут приниматься в отношении граждан, подлежащих особо тщательной проверке, в том числе и тех, кто посещал зоны, контролируемые террористическими группировками.