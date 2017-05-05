Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке

По словам женщины, она использовала произведенную фирмой присыпку с тальком ежедневно в течение 40 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson должна будет выплатить $110 млн компенсации женщине, обвинившей компанию, в том что она заболела раком после использования ее продукции. Об этом пишет The International Business Times.

Такое решение вынес суд присяжных штата Миссури. 62-летняя жительница штата Вирджиния Луис Слемп в своем иске к холдингу заявила, что заболела раком после того, как на протяжении 40 лет использовала детскую присыпку с тальком Johnson & Johnson и продукты Shower to Shower. В 2012 году врачи поставили ей диагноз рак яичников, спустя время метастазы пошли в печень. В настоящее время женщина продолжает курс химиотерапии.

Поставщиком талька для Johnson & Johnson была компания Imerys Talc America - дочерняя структура Imerys. Суд решил, что Imerys тоже должна заплатить пострадавшей компенсацию - $105 тыс.

Johnson & Johnson выразила сочувствие заболевшей женщине, но продолжает настаивать на безопасности своих продуктов. Решение суда компания намерена обжаловать. В свою очередь, пресс-секретарь Imerys в комментарии Bloomberg назвал приговор присяжных противоречивым - по его словам, несколько научных организаций и правительство пришли к выводу, что тальк безопасен.

Как отмечается, всего к Johnson & Johnson было подано уже порядка 2,4 тыс. исков. Присужденная истице сумма в $110 млн стала рекордной среди компенсаций, которые компания выплачивала по решению суда.