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Активисты Greenpeace повесили на Эйфелевой башне агитирующий против Ле Пен транспарант

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Несколько активистов природозащитной организации Greenpeace в пятницу утром установили на Эйфелевой башне транспарант с критикой ультраправой партии "Национальный фронт", сообщает газета Le Monde.

На опубликованных фотографиях видно, как несколько человек, используя оборудование для скалолазов, прикрепляют довольно большой транспарант желтого цвета. На нем написано "Свобода, равенство, братство (национальный девиз Франции - ИФ). Сопротивление".

В Greenpeace подтвердили, что цель акции - призвать французских граждан выступить против "Национального фронта". Кандидат от этой партии Марин Ле Пен, как сообщалось, прошла во второй тур президентских выборов.

Со своей стороны, ряд политических деятелей и наблюдателей выразили недоумение по поводу того, каким образом активисты смогли осуществить свою задумку в условиях, когда в стране в связи с повышенной террористической угрозой существенно усилены меры безопасности близ туристических достопримечательностей.

Так, депутат от партии "Республиканцы" Эрик Сиотти написал в твиттере: "Недочеты в плане обеспечения безопасности Эйфелевой башни выглядят пугающе. Объект, привлекающий наибольшее внимание, не защищен. Некомпетентность".

Теги: Марин Ле Пен, Франция, Greenpeace
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