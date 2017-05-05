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Крупнейший китайский авиалайнер впервые поднялся в воздух

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новый пассажирский самолет китайского производства в пятницу выполнил свой первый полет. Двухмоторный самолет С919 вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун с пятью членами экипажа на борту, но без пассажиров, сообщает агентство "Синьхуа".

Разработкой и производством авиалайнера занималась Commercial Aircraft Corp. of China (Comac). Буква "С" в названии авиалайнера представляет как Китай (China), так и Comac. Цифра 9 символизирует "вечность" в китайской культуре, а 19 намекает на максимально возможное количество посадочных мест в самолете - 190.

Узкофюзеляжный самолет С919, стандартная дальность полета которого составляет 4075 км, сравним с модифицированной версией Airbus A320 и новым поколением самолетов Boeing-737.

Таким образом, Китай выходит на глобальный авиационный рынок и становится четвертым в списке производителей больших авиалайнеров наряду с Россией, США и Европой. Ранее в Comac заявляли, что уже получены заказы более чем на 500 самолетов от 23 китайских и зарубежных авиакомпаний, в частности, большой интерес проявила China Eastern Airlines.

Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался. По данным китайских СМИ, стоимость нового авиалайнера составит около $50 млн, что вдвое меньше цены Boeing-737 или A320.

C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий, например, двигателей французско-американского производителя CFM, отмечает BBC.

Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета - это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.

В 1970-80-х годах китайские инженеры пытались самостоятельно разработать крупный пассажирский самолет Shanghai Y-10, взяв за основу американский Boeing-707. Однако он оказался непрактичным из-за большого веса, в итоге были изготовлены всего три экземпляра, и в серийное производство самолет не пошел.

Первый полет китайского Comac C919

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Теги: Китай, С919
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