Премьер Чехии Соботка передумал уходить в отставку

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка принял решение не подавать президенту страны Милошу Земану прошение об отставке правительства, вместо этого он попросит вывести из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша, сообщает Česke noviny.

По данным издания, Соботка объявил о том, что не будет подавать прошение об отставке правительства в ходе пресс-конференции. Прошение о выводе Бабиша из правительства он намерен направить Земану в течение пятницы.

Ранее на этой неделе Соботка заявил, что принял решение об отставке правительства из-за разногласий с Бабишем и готов отправить прошение президенту до конца этой недели. Накануне было объявлено, что встреча Соботки и Земана по этому вопросу состоится, предположительно, во второй половине месяца.