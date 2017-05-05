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В Харькове вновь осквернили могилу маршала Бажанова и братскую могилу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные осквернили братскую могилу воинов-освободителей Харькова и могилу маршала Юрия Бажанова на втором городском кладбище. Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют", - написал Сидоренко на своей странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что с ноября это третий случай осквернения этих могил: "Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера... Полиция, естественно, никого найти не может", - написал Сидоренко.

Как сообщила корреспонденту агентства "Интерфакс" глава администрации Киевского района Харькова Нелли Казанжиева, она обнаружила, что могилы осквернены, в пятницу утром, когда пришла вместе с ветеранами на церемонию возложения цветов.

"Еще вчера (в четверг - ИФ) утром мы проверяли - все было в порядке. А сегодня, когда пришли вместе с ветеранами, увидели, что вырвана плита вместе со звездой и вырвана часть памятника маршалу Бажанову", - сказала Казанжиева.

Она пообещала, что в течение дня стела будет восстановлена.

По словам Казанжиевой, она сообщила о случившемся начальнику Киевского райотдела полиции и в течение дня в полицию будет подано официальное заявление.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции обещали прокомментировать ситуацию позже.

Теги: Украина
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