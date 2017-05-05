В Белоруссии казнили первого человека с начала года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Гомеля Сергея Вострикова, признанного виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью.

"Представителям компании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Вострикова. Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда", - говорится в сообщении, размещенном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

"Весна" ссылается на координатора кампании Андрея Полуду, который полагает, что расстрелять Вострикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО N1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Как сообщалось, в мае 2016 года Гомельский областной суд признал Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Согласно следствию, Востриков предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам завозил женщин в гараж, насиловал и убивал. Тела своих жертв он вывозил в лес и закапывал. Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Гомельского областного суда.

По информации правозащитников, в настоящее время уточняется информация о судьбе еще одного осужденного к смертной казни - жителя Мозыря Кирилла Казачка, который убил двоих своих детей. Ему смертный приговор был вынесен в конце 2016 года. Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Белоруссии казнили четырех человек.