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Ученые и активисты раскритиковали Иванку Трамп за использование их цитат в ее книге

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ученые и активисты выразили недовольство тем, что их высказывания включила в свою книгу дочь президента США Дональда Трампа Иванка, сообщает в пятницу телеканал NBC News.

Новая книга старшей дочери американского книга под названием "Женщины, которые работают: переписывая правила успеха" вышла в продажу на этой неделе. Автор позиционирует книгу как сборник советов для работающих женщин о том, как добиться успеха.

В ней Трамп в том числе приводит высказывания известных ученых и активистов. Адвокат и основатель неправительственной организации Girls Who Code, которая предлагает бесплатные образовательные курсы в сфере программирования для старшеклассниц, Решма Сояни резко выразилась относительно включения ее цитаты в книгу Трамп.

"Иванка Трамп, не используйте мою историю в книге, пока не перестанете быть замешанной (в дела отца - ИФ)", - написала она в своем твиттере.

Американский писатель доминиканского происхождения Хунот Диас, чье высказывание также цитировала Трамп, заявил, что предпочел бы увидеть в ее книге другую свою цитату.

"Я предпочел бы, если бы она выбрала цитату о необходимости борьбы с превосходством белых или про мерзкий расизм ее отца, направленный против мигрантов", - сказал он.

Кроме того, свое недовольство выразила бизнесвумен Амбер Ахмад, которая ушла из банковской сферы и создала собственную пекарню.

В свою очередь посол мира ООН, приматолог, этолог и антрополог из Великобритании Джейн Гудолл сообщила телеканалу, что Трамп не ставила ее в известность о том, что собирается цитировать ее в книге, но выразила надежду на то, что она полностью их осознает. Она отметила, что, хотя ее отец уже подверг природу большой опасности, Трамп будет делать все, что от нее зависит, для сохранения планеты для будущих поколений.

Помимо названных выше, Трамп также процитировала экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, телеведущую Опру Уинфри, операционного директора Facebook Шерил Сандберг, актрис Минди Калинг и Синтию Никсон, одного из успешнейших в мире инвесторов и предпринимателей Уоррена Баффета и других.

Трамп отказалась участвовать в рекламной кампании книги и пообещала отдать все доходы на благотворительность, заявив, что желает избежать обвинений в использовании своего положения.

Теги: Иванка Трамп
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