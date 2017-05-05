Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американскому актеру Стивену Сигалу, ставшему в конце 2016 года гражданином Российской Федерации, на пять лет запрещен въезд на Украину, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - говорится в ответе украинской спецслужбы на запрос СМИ.