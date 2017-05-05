Близ военной базы во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Подозрительный мужчина был задержан в ночь на пятницу близ военной базы Эврё на севере от Парижа, пишут французские СМИ со ссылкой на полицейский источник.

По его данным, бывший солдат французских вооруженных сил, за которым велось наблюдение в связи с его "исламистской радикализацией", был задержан минувшей ночью близ военно-воздушной базы. При обыске задержанного полиция обнаружила оружие и боеприпасы к нему.

Как объясняется в публикациях, около полуночи автомобиль подозреваемого был замечен возле базы ВВС в Нормандии. Следствие выясняет, собирался ли задержанный совершить террористический акт или он был на подготовительной стадии.

Следствие поручено антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры. СМИ отмечают, что это задержание произошло за два дня до второго тура президентских выборов во Франции.