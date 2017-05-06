Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим прекращения огня в четырех зонах деэскалации в Сирии наступил в субботу в рамках меморандума, принятого Россией, Турцией и Ираном по итогам переговоров в Астане.

- Wikileaks опубликовала архив документов штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона, в который вошли тысячи фотографий, писем и документов. Организация заявляет, что не в курсе, кто украл эти данные, но в штабе Макрона ранее обвиняли в кибератаках Россию.

- На юго-западе Москвы в ЖК "Дирижабль" произошел крупный пожар, из-за которого из здания пришлось эвакуировать около 70 человек

- Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры: осенью он снимется в своем последнем фильме.