В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим прекращения огня в четырех зонах деэскалации в Сирии наступил в субботу в рамках меморандума, принятого Россией, Турцией и Ираном по итогам переговоров в Астане.

- Wikileaks опубликовала архив документов штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона, в который вошли тысячи фотографий, писем и документов. Организация заявляет, что не в курсе, кто украл эти данные, но в штабе Макрона ранее обвиняли в кибератаках Россию.

- На юго-западе Москвы в ЖК "Дирижабль" произошел крупный пожар, из-за которого из здания пришлось эвакуировать около 70 человек

- Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры: осенью он снимется в своем последнем фильме.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в ПриморьеВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
По словам представителя конгресса, в законопроекте идет речь лишь о санкциях в случае нарушения резолюций СБ ООНПодробнее
Wikileaks опубликовала документы предвыборного штаба МакронаWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона
В штабе кандидата в президенты Франции подтвердили утечку данныхПодробнее
В зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огняВ зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня
С субботы должны прекратиться боевые действия в четырех зонах безопасностиПодробнее
В Африке появилась новая смертельная болезньВ Африке появилась новая смертельная болезнь
Ее симптомы похожи на эболу, однако происхождение неизвестноПодробнее
Минск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и РоссиейМинск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией
Ранее в Москве приняли решение о переводе всех авиарейсов между Россией и Белоруссией в международные секторы аэропортовПодробнее
Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в СирииМинобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии
Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в Астане, вступит в силу 6 маяПодробнее
В США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрываВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрыва
При посадке погибли оба пилота, сообщают СМИПодробнее
РФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Для всех других турецких курортов предупреждение отозвано, сообщил источникПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в ПриморьеВ миреWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба МакронаВ миреВ зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огняВ миреВ Африке появилась новая смертельная болезнь
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Парковка в Москве 7-9 мая будет бесплатной
Жители Алеппо начали возвращаться в родные деревни
В ЛНР заявили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки
В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке примут участие около 500 человек
Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая
В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на стереотипах "холодной войны"
Глава СК распорядился проверить условия жизни инвалида-колясочника в Ижевске
За сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 34 из 52 лесных пожаров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи