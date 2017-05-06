Жители Алеппо начали возвращаться в родные деревни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти сирийского Алеппо начали большую операцию по возвращению беженцев из лагеря "Джибрин" в их родные деревни, недавно освобожденные от боевиков, сообщил в субботу журналистам заместитель губернатора провинции Алеппо Хамид Кенно.

По его словам, всего планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп, расположенных вдоль реки Евфрат.

"Благодаря наступлению сирийской армии при поддержке российских Воздушно-космических сил, их удалось освободить от боевиков "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ). Теперь в них возвращаются первые жители, долгие месяцы и даже годы им пришлось провести в лагере беженцев "Джибрин" в городе Алеппо", - сказал Кенно.

Вместе с первыми переселенцами деревни на берегу Евфрата посетили и представители законной сирийской власти - чтобы убедиться, что населенные пункты пригодны для проживания, и чтобы выяснить, какие объекты необходимо восстановить.

Жители этих деревень на Евфрате традиционно занимались земледелием: выращивали фрукты, пшеницу, оливки. Сейчас сирийские чиновники обещают помочь крестьянам как можно быстрее восстановить их хозяйства, чтобы они снова вернулись к мирному труду.