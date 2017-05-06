В Ганновере эвакуируют около 50 тыс. человек из-за обезвреживания бомб времен войны

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Примерно 50 тыс. жителей немецкого города Ганновер в воскресенье будут вынуждены покинуть свои дома на время проведения операции по обезвреживанию сразу пяти авиабомб времен Второй мировой войны, сообщает в субботу телерадиокорпорация BBC.

Власти рассчитывают, что к вечеру воскресенья жители смогут вернуться по домам.

Эвакуация, запланированная на девять часов утра, коснется не только жилых домов, но и, среди прочего, медицинской клиники и завода. Жителям советуют взять с собой наиболее необходимые лекарства и не забыть отключить газ и электроприборы.

Городские власти организовали целую серию мероприятий специально для эвакуируемых людей. Это - посещение музеев и спортивных мероприятий, показы фильмов для детей. Кроме того, в Ганновере приготовят несколько десятков тысяч порций супа для раздачи местным жителям.