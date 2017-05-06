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Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России

Она обозначила ее как продолжение диалога при одновременной демонстрации готовности альянса защищать свою территорию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

"Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - заявила Меркель в субботу в еженедельном видеообращении.

Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО-Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО - Россия.

Говоря о России, Меркель отметила, что аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии. По словам федерального канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировала на происходящее и, к примеру, направила войска в страны Балтии.

В своем видеообращении канцлер ФРГ также выступила против дробления единой зоны ответственности НАТО, чтобы за безопасность в Америке отвечали США и Канада, а в Европе - только европейские партнеры. Она подчеркнула, что альянс должен во всех своих аспектах и миссиях выступать как единая организация.

"Мы должны иметь возможность действовать и совместно, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры", - пояснила федеральный канцлер.

Одновременно Меркель опровергла мнение о том, что с 2014 года НАТО вновь сосредоточила больше внимания на защите территории стран - членов альянса и в этой связи напомнила, к примеру, о миссии НАТО в Афганистане.

2 мая в Сочи состоялись переговоры Меркель и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Меркель констатировала отсутствие серьезного прогресса в российско-германских отношениях, однако высказалась за безальтернативность диалога между Москвой и Берлином. "Конечно, сотрудничество замедлено, иногда мы топчемся на месте, (...) но мы всегда должны сохранять возможность для продолжения диалога. Но нам всегда стоит его поддерживать", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Она также не видит необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования на Украине. "Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть Минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового. Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение", - сказала Меркель.

В марте 2017 года канцлер ФРГ заявила на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с президентом США Дональдом Трампом: "Мы должны найти решение проблемы (Украины - ИФ), это должно быть безопасное решение. Но отношения с Россией должны улучшаться также".

Теги: Ангела Меркель, НАТО
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