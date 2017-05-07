Из плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьниц

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Боевики исламистской группировки "Боко Харам" отпустили по меньшей мере 80 из 276 школьниц, которых они похитили на северо-востоке Нигерии три года назад. Как сообщает BBC со ссылкой на представителей властей, освобождение произошло по итогам переговоров с правительством, детали которого не разглашаются.

В 2014 в городе Чибок на северо-востоке Нигерии было захвачено 276 школьниц. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

Освобожденные девушки сейчас находятся под защитой нигерийской армии. Они были доставлены дорожной колонной из отдаленного района на военную базу в Банки вблизи границы с Камеруном.

"Боко Харам" - экстремистская группировка, действующая на северо-востоке страны. Она выступает за создание исламского государства и установление норм шариата на всей территории Нигерии. В 2015 году "Боко Харам" присягнула на верность запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.