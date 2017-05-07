В Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя штаба кандидата в президенты Эмманюэля Макрона.

По словам представителя штаба, решение об эвакуации было принято после обнаружения подозрительной сумки. Находившихся на месте событий около 300 журналистов также эвакуировали.

Как уточняет агентство, именно на этой площади Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах.

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов.