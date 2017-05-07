В Эстонии перезахоронили останки более ста советских солдат

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии на мемориальном кладбище горда Маарду (Maardu) близ Таллина в воскресенье состоялась церемония перезахоронения останков красноармейцев, павших на территории республики в годы Великой Отечественной войны.

Земле преданы останки более чем ста солдат. Благодаря деятельности поисковиков военно-исторического отряда "Вирония" установлены имена восьмерых бойцов.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие жители города, ветераны и представители дипломатических миссий России, Беларуси и Казахстана.

От посольства России цветы на могилу возложил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Подобные церемонии на мемориала Маарду проводятся с 2005 года. Ранее здесь были захоронены останки 942 человек.