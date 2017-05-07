Эстония очистит границу с Россией от бобровых плотин

Упавшие в реки деревья будут разрезать по линии границы, чтобы не выходить на береговую линию России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил конкурс на поиск подрядчика по уничтожению бобровых плотин на границе с Россией. Очистка пограничных водоемов нужна для охраны внешних границ Евросоюза от контрабандистов и незаконного пересечения пограничной линии, сообщает эстонская телерадиовещательная корпорация ERR.

Больше всего пограничников беспокоят бобровые плотины на юго-востоке Эстонии на реках Педетси и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя.

Поскольку работы будут осуществляться на центральной линии государственной границы, предстоит частично пересекать границу, но при этом придерживаться закона о границе.

Из водоемов следует удалить все деревья, которые туда попали как с эстонской, так и с российской стороны. Деревья, лежащие на российской территории, придется разрезать по линии границы, чтобы не выходить на береговую линию России.

Подрядчик будет договариваться с российскими уполномоченными представителями погранохраны об обрезании упавших с российского берега или растущих там деревьев. Места работы могут быть труднопроходимыми и болотистыми, а оборудование для очистки рек подрядчика не должно навредить природной среде, следует из условий конкурса госпоставки. Бобровые плотины должны быть удалены за 15 дней.